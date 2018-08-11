11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بدء محاكمة عامل صيانة بـ”جزائية الرياض” نسخ وثائق خاصة بالمحكمة وشرع في تهريبها للخارج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، محاكمة مقيم هندي متهم بنسخ وثائق خاصة بالمحكمة، والشروع في تهريبها إلى خارج المحكمة، إلى جانب عدد من التهم الأخرى.

والمتهم عامل صيانة بالمحكمة الجزائية، وقد وجهت له النيابة العامة 4 تهم، الأولى نسخ وثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة وإخراجها خارج المحكمة، والثانية الشروع في تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة.

وتضمنت التهمة الثالثة استخدامه حاسوب آلي خاص بأعمال المحكمة للاتصال والتواصل مع الغير ممن لا علاقة لهم بالمحكمة، فيما شملت التهمة الرابعة تخزينه في جهازي حاسوب ووحدة تخزين خارجية خاصة به وثائق خاصة بالمحكمة المعنية بقضايا الأمن والإرهاب،و تخزينه صور ومقاطع إباحية.

وسلمت المحكمة المتهم لائحة الدعوى التي قدمها ضده المدعي العام، وذلك للإجابة عليها في الجلسة القادمة، وقد طلب المدعي العام بالحكم على المتهم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تكون زاجرة له ورادعه لغيره، تضمن السجن والغرامة، بالإضافة لإبعاده عن البلاد.

وكان قد تم القبض على المتهم متلبساً بجريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية بالرياض.

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