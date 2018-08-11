11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جازان.. استخراج قطعة نقود من حنجرة طفلة بمستشفى الملك فهد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان من استخراج قطعة معدنية نشبت بحنجرة طفلة.

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل طفلة تعاني من قيء وسعال وضيق في عملية البلع، وبعد إخضاعها للأشعة اتضح وجود جسم غريب بالمريء.

وقام الأطباء على الفور بنقلها إلى قسم العمليات حيث خضعت لعملية جراحية استخرج الأطباء خلالها قطعة نقدية عن طريق المنظار، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة.

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