رياضيون: المعسكرات الخارجية ضرورة والداخلية مطلوبة

أنحاء – حاتم العطرجي :-
تباينت آراء عشاق المستديرة حول جدوى المعسكرات الاعدادية للأندية السعودية قبل انطلاق الموسم الكروي.. ففي الوقت الذي تستعد فيه الأندية قبل انطلاق صافرة بداية الموسم الجديد اتجهت إلى المعسكرات الخارجية لتأهيل اللاعبين واستعدادهم بشكل جيد.. غير أن القليل منها استعد بكامل العدة والعتاد فيما عسكر البعض الآخر منقوصا من الصفقات الأجنبية وبعض الصفقات المحلية.
“أنحاء” استطلعت آراء بعض الجماهير والإعلاميين حول المعسكرات الخارجية التي كانت بين مؤيد ومعارض.. إذ قال الإعلامي علي بركات بأن المعسكر ركيزة أساسية في إعداد الفريق للمنافسات شريطة تكامل أجندة المعسكر من مدرب ومحترفين وكذلك البرنامج المعد من مباريات وديه تصاعديه للوقوف على الإعداد واكتشاف قدرات الفريق ونقاط ضعفه لكي يتسنى علاجها.. ونحن نطالب دائماً بالمعسكرات الداخلية.. ولكن نفتقد في مصائفنا إلى المعسكرات المتكاملة للتدريب والسكن وكذلك بالمباريات الودية التنشيطية فكلما كان المعسكر ناجحاً زادت فرص الفريق في المنافسة خاصة في بطولات النفس الطويل فليس من المعقول أن يبدأ الدوري ولازال المدرب يبحث عن التشكيلة المناسبة فمن هنا يبدأ خلل الفريق في الموسم.
وأضاف علي خمج بأن الأندية اتجهت للمعسكرات الخارجية لأن عنوانها الانضباطية والالتزام بالمواعيد والتدريبات الصباحية والمسائية، وأعتقد بأن المعسكرات الداخلية تحتاج لتطوير لكي تكون الخيار قبل المعسكرات الخارجية فنحن لدينا مدن مناخها يُساعد على إقامة المعسكرات ولكن تحتاج لبنية تحتية وملاعب وصالات تفيد النادي.
ومن جهته قال الدكتور أحمد الزهراني بأن من أهم الأشياء في المعسكرات الخارجية ابتعاد اللاعبين عن الضغوطات والمؤثرات الخارجية وأهمها الانتقادات الإعلامية.
وأضاف سعود المولد نتمنى بأن نرى مستقبلاً أنديتنا تعسكر داخلياً وأن يتهيأ الجو العام لذلك فبعض الأندية تستفيد من المعسكرات الخارجية وبعضها مجرد رحلة سياحية فقط ليس لها أي مردود تدريبي ولا لياقي على الفريق وفقط خسارة مادية.