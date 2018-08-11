سلطان البلوي يتنازل عن مستحقاته التي مُنع “الاتحاد” سابقا من تسجيل اللاعبين بسببها.. ومصادر تكشف السبب

أنحاء – متابعات :-
تنازل وكيل أعمال اللاعبين سلطان البلوي عن مستحقاته التي يطالب بها نادي الاتحاد نظير توسطه في عقد صفقتي المدرب الروماني فيكتور بيتوركا واللاعب أسامة المولد، وهي المبالغ التي منعت الاتحاد من تسجيل لاعبيه في وقت سابق.
وأرسل البلوي، بحسب صحيفة “الرياضية”، خطاباً رسمياً أكد فيه تنازله عن مبلغ 3 ملايين و251 ألف ريال نسبته من عقد اللاعب أسامة المولد، كما تنازل عن مبلغ 737 ألف يورو نسبته من عقد المدرب فيكتور بيتوركا.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن البلوي تنازل عن هذه المبالغ؛ لإثبات حسن نيته في التعامل مع نادي الاتحاد، بعد تدخل شخصية اتحادية وتوسطها بين النادي ووكيل اللاعبين، لافتة إلى أن مصادرها أكدت أن مسؤولاً في النادي قد ذكر أن مطالبات البلوي مبالغ فيها وتحتاج لتدقيق.