11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الحدود الشمالية تكشف غموض سرقة محلات بطاقات الشحن بعرعر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت شرطة منطقة الحدود الشمالية غموض عدد من السرقات التي وقعت لمحلات تجارية تبيع بطاقات الشحن بعد أن سطا عليها لص واستولى على ما بها.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي وقعت خلال شهري شوال وذي القعدة والتحريات الأمنية عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على الجاني.

وأضاف أنه تبين أن الجاني مواطن في العقد الثالث من عمره، وبعد توفر الدلائل على تورطه بسرقة أموال وبطاقات شحن شرائح اتصالات من محلات تجارية بمدينة عرعر، تم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.

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