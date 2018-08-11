11 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركة طيران أمريكية تطرد امرأة حجزت مقعدا لها ولآلة تشيلو ثمنها 30 ألف دولار

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

طردت شركة طيران أمريكية امرأة من احدى طائراتها في رحلة متجهة من ميامي إلى شيكاغو، بسبب أنها حجزت كرسيين واحد لها والآخر لآلة التشيلو الموسيقية، التي يصل ثمنها إلى 30 ألف دولار.

وأوضح زوج المرأة “جاي تانغ” أنه اشترى التذكرتين لزوجته ولآلتها الموسيقية وتأكد من السماح بحملها على الطائرة، إلا أن زوجته تم إنزالها من الطائرة في رحلة العودة وحوصرت من قبل رجال الشرطة، وأنه تمت ‏إساءة معاملتها، ونشر صورة التقطتها زوجته لكابتن الطائرة يرفع شارة النصر بعد أن ‏تم إنزالها من الطائرة‎.‎

وأضافت الزوجة ‏”جينغ هو” أن رحلة الذهاب مرت بسلام، من شيكاغو إلى ميامي، وأن طاقم الطائرة أعطوها شريطا لتثبت به الآلة، إلا أنه في رحلة العودة أخبرتها المضيفة في “أميركان ايرلاينز” بأن الآلة كبيرة، ولن يكون لها مكان.

وأكدت المرأة في مقابلة مع قناة‎ NBC5 ‎بأنها دائما ما تشتري تذكرة للآلة، ‏لتحملها معها على الطائرة، حيث أن ثمنها 30 ألف دولار‎.‎

وأشارت شركة الطيران إلى الواقعة وبررتها بأنه كان هناك لغط حول ما إذا كانت آلتها يتناسب حجمها مع طائرة بوينغ 737، وانه تم الحجز للمسافرة رحلة باليوم ‏التالي، في طائرة بوينغ 767، ووفروا لها فندقا مناسبا ووجبات الطعام، واعتذروا لها ‏لسوء التفاهم ‎.‎

وبحسب قوانين الطيران الأمريكية فإن للمسافرين الحق باصطحاب آلاتهم الموسيقية على متن الطائرة في حال لم يتجاوز وزنها 165 رطلا (75 كيلو)، وأن تتلاءم مع حجم الكراسي الموجودة في الطائرة، وهو ما ينطبق مع هذه الآلة والتي يبلغ وزنها 10 أرطال فقط.

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