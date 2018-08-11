عبدالرحمن المطيري .. نموذج

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في مقال لي بتاريخ مايو 14, 2015 عنوانه : ” الصحوة من الدين السعودي “ ثم في تاريخ فبراير 4, 2016 كتبت مقال بعنوان : “رسالة الى صديقي الملحد ..! “، كان نتاج نقاشات طويلة ومكثفة مع ملحدين ، من أناس ظنوا أن الدين هو رأي فقهي وليس أسس وقواعد ومبادئ وقيم تحتكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى كل شرح أو تفسير أو رأي يوافقهما تماماً ، أما خلاف ذلك فهو الهلاك العظيم .
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نموذج اليوم هو الطالب المبتعث #عبدالرحمن_المطيري ، والذي تم إيقاف بعثته نظرا لمسه الذات الإلهية وازدراء الإسلام ولمخالفته قوانين الابتعاث، وتعبيره عما يجول بخاطر آلاف الشباب بصوت عالي ومخالفة الإسلام وكأنه سيؤثر بنا سلبا أو إيجابا.
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لطالما طالبت بإيجاد منصة حوار مفتوحة فليس لدينا ما نخافه، كلنا بلا استثناء نما في خواطرنا سؤال أو استفسار ولمن نجد إجابة له إلا: ” اسكت يا للي ما تخاف الله أو هذه غيبيات ، آمن وأنت ساكت ..!! ” ، نحن رزقنا باعتناق دين عظيم والإيمان برب أعظم، فمن ذا الذي سيزعزع هذه الثوابت فينا ..؟ هل ديننا هش لهذه الدرجة ..؟!!
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لدينا مركز لحوار الأديان غير مفعل للمواطنين للأسف .. فمن سيجرؤ أن يتجه لمركز حوار الأديان ليقول : لدي شك .. لدي تساؤل .. أنا غير مؤمن .. أريد أن أفتح عقلي للنقاش ..؟!
سيُزدرأ من حين دخوله إلى إيصاله لسيف حد الردة .. أهذا ديننا ..؟ أهذا دستورنا ..؟ّ!
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هذا الزمن والقادم منه يختلف عما زُرع فينا .. هذا زمن العقل والفكر والإقناع ، عصا الخوف وترهيب التفكر وتسليم العقل انتهى ، فما قيمة عقل تابع بلا إيمان حقيقي أمام عقل “إِمام” مؤمن يقوده الإيمان لا الخوف من سوط المجتمع .
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هل بقطع البعثة أحييتم روحاً ..؟! ، لا والله بل نثرتم الملح على الجرح لتجعلوا من عبدالرحمن وأمثاله أيقونة لما يطالبون به أمام حقوق الانسان والاعلام والشعوب العالمية ، فبعجزكم وخوفكم ووصايتكم على الدين ستجعلونه يتألم بصوت عالٍ ، سيثور ويُثور معه الجميع ما بين مؤيد ومعارض ، وسيحدث ما خفتم منه لسنين طوال .
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قطع بعثته سيفتح أبوابا ليس من الحكمة فتحها ، ليس من أجل عبدالرحمن نفسه فقط ، بل من أجل هويتنا الإسلامية ورسالة السلام التي يجب أن نقدمها للعالم ، جهود المسلمين والدعاة في كل مكان فما الرد الذي يملكونه أمام إنهاء مستقبل طالب ذكي ومتفوق ولم يتبقى له إلا اليسير لتخرجه بعد أن قضى سنوات في التعب والاجتهاد ، لن يتوقف عن الدراسة بالتأكيد ، وسيحتضنه طريق آخر وسنخسر عبدالرحمن وسيتبعه آخرون فقط لأجل أمور نستطيع أن نتداركها نفسيا بالتوجيه والشرح الوافي للقانون والالتزامات الواجبة فالجهل القانوني أيضا كان له دور هنا .
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من باب أولى أن تُدرس حالته النفسية كطالب سعودي له حق حفظه ومساعدته على تخطي أي عقبه تواجهه ، فهو الوحيد الذي تكلم بهذه الحدة حاليا وغيره ألوف في الداخل والخارج صامتون ومتلونون ومنتهكون لحق الآخر في المجتمع ، فما زالت ترن في أذني قصة ذلك الشاب الذي حادثته بنفسي وهو ملحد ومتزوج ولديه طفلتين و الأَمَر من ذلك أنه ” إمام مسجد ” ، فكم انتهاك قدمه هذا الشخص بحق المجتمع بحجة أني خائف من حد الردة ..!!!
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أرجوكم .. لا يستدعي الأمر أكثر من مركز مع أشخاص يحبون الله ورسوله ويدعون إليه بحب ، تتسع قلوبهم لسماع كل خاطر، إذا كنا فعلا نحترم الإسلام .. فهو الدين الذي أُكمل ورُضي لنا ورضينا به ، فعلامَ نهتز شراً أمام شخص مس الذات الإلهية قبل أن نفهمه ونستوعبه ونحتضنه .. أهذه طرق الهُدى والهداية التي ترجونها وتعملون عليها ؟!!
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الله عز وجل أكبر من عبدالرحمن وغيره ، الله أقرب للطف من كلماتكم الخائبة ، الله أجمل بالعدل من أغصانكم اليابسة .