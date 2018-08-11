فيديو | أمريكية تبكي تأثرًا بموقف شبان وفتيات سعوديين تدخلوا لمساعدة المتضررين من حرائق كاليفورنيا

أنحاء – متابعات :-
غالبت الدموع عينَيْ سيدة أمريكية في أثناء حديثها مع مجموعة من الشبان والفتيات السعوديين الذين شاركوا في تقديم المساعدات للمتضررين بحرائق كاليفورنيا.
وقالت السيدة : “لقد كان الأمر صعبًا جدًّا علينا.. بارك الله فيكِ.. لا يمكننا قول ما يكفي لجميع المساعدات التي قدمتموها لنا. وعذرًا.. تغلبنا العاطفة تأثرًا بصنيعكم”.
واندلعت حرائق هائلة بمحيط منطقة بحيرة إلزينور بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل أن تتسع لتشمل مساحات شاسعة بالولاية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بالإضافة إلى مئات المصابين وتهدم آلاف المنازل.
وكان رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية “سابراك” سلمان الأنصاري نشر مقطع فيديو يتضمن إشادة أمريكيين بجهود السعوديين والسعوديات الموجودين في كاليفورنيا في دعم الأسر المتضررة.