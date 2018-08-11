11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اعتداء ومحاولة سرقة في وضح النهار بأحد شوارع الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء ثلاثة أشخاص على آخر قيل إنه مواطن، وحاولوا سرقته، قبل أن يهبّ عدد من المقيمين الباكستانيين لنجدته.

وبدا في الفيديو الأشخاص وهم يعتدون على آخر في وضح النهار بشارع آل فريان جنوب الرياض، وأثناء مرور المركبات، فيما كان الشخص يصرخ بأعلى صوته ويقول “حرامي”، فسارع عدد من المقيمين الباكستانيين لنجدته، ما دفع المهاجمين للهرب.

وقال متداولو الفيديو إن المعتدين من جنسية أفريقية، وإنهم حاولوا سرقة المواطن غير أنه قاومهم ولذلك اعتدوا عليه بالضرب.

ولم يرِد حتى اللحظة أي توضيح رسمي حول الواقعة وملابساتها، وما إذا كان قد تم القبض على المعتدين أم لا.

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