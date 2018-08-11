فيديو | الإمام الذي أكمل صلاته أثناء زلزال إندونيسيا يتحدث عن المشهد

أنحاء – متابعات :-
استضافت إحدى القنوات الإندونيسية الإمام الذي تداول نشطاء مقطع فيديو له وهو يستمر في الصلاة رغم وقوع زلزال جزيرة لومبوك العنيف الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وخروج المأمومين من المسجد، حيث كشف عن اسمه وهويته وتجربته مع الزلازل.
واتّضح أن الإمام الذي ظهر في المقطع المتداول وهو يستند إلى الحائط مواصلًا قراءته لآية الكرسي في خشوع، يُدعى “عرفات عبد الغني محمد” وهو يمني الجنسية من محافظة الحديدة.
وعن تجربته السابقة مع الزلازل، قال عبد الغني: “لا يوجد في اليمن زلازل ولكن حصل قبل عشر سنوات زلزال خفيف في احد مديريات الحديدة، ولم يحصل زلزال بقوة زلزال اندونيسيا الذي شاهدته”، مشيرًا إلى أنه علم بأمر تصوير المقطع وانتشاره من أحد أصدقائه.
وتابع الإمام اليمني: “لا أتطلع لمعرفة مدى انتشار تلك المقاطع لأنها لا تفيدني ولا تضرني”، طالبًا الاستفادة من عدد مشاهدات الفيديو بالنظر إلى حال ضحايا الزلزال؛ فهم محتاجون إلى المساعدة والعون.