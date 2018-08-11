فيديو | رجال الأمن بالمسجد الحرام يتعاملون مع رجل صعد إلى باب الكعبة المشرفة.. وشرطة مكة تصدر بيانًا

أنحاء – متابعات :-
رصد مقطع فيديو صعود أحد المعتمرين إلى عتبة باب الكعبة المشرفة في الحرم المكي الشريف بعد تمكنه من تسلق جدار الكعبة.
وظهر الرجل في المقطع وهو يعبث بقفل باب الكعبة، في حين كان رجال الأمن يحاولون إقناعه بالنزول، وبعد أن رفض الرجل النزول صعد إليه أحد رجال الأمن وأنزله بالقوة، ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادثة.
ومن جانبها أصدرت شرطة مكة المكرمة بياناً أمس (الجمعة) أوضحت فيه ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لحاج يقفز على عتبة باب الكعبة المشرفة.
وقالت الشرطة، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر فيه أحد الحجاج بعد قفزه إلى عتبة باب الكعبة مستغلا ازدحام صحن المطاف، وقيام أحد رجال الأمن بإنزاله، فإن الواقعة حصلت عند الساعة الثانية عشرة ليلاً بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧.
وأضافت أنه عند محاولة رجال الضبط سماع أقواله تعذر ذلك لسوء حالته النفسية، وقد تمت إحالة القضية للنيابة العامة في حينه.