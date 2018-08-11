11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ميريام فارس تكشف حقيقة إصابتها بمرض السرطان

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

خرجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن صمتها لترد على الأخبار التي تحدثت عن إصابتها بمرض السرطان، وكشفت أنها ليست مصابة بالسرطان “بل بمرض آخر”.

ونشرت عبر حسابها في “تويتر” قائلة “إنها لطالما أبقت حياتها الخاصة بعيدة عن الإعلام، لكنها أُجبرت أن تتحدث عن مرضها بعد الضجة التي حصلت منذ يومين”.

وأشارت فارس إلى أنها “بحاجة لبعض الوقت للتعافي من مرضها، كونها تمر بحالة صحية دقيقة، لكن لا تعاني من السرطان بل مرض آخر”.

وكانت الفنانة أحلام قد غردت عبر حسابها فى “تويتر” دعت فيها لميريام فارس بالشفاء العاجل كونها تمر بأزمة صحية.

 يشار إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا كانت قد كشفت مؤخرا أنها هي الأخرى تتعالج من مرض سرطان الثدي.

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