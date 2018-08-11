11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة كبار العلماء تباشر أعمالها في مكة المكرمة.. غداً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

تباشر الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أعمالها غداً في مكة المكرمة،ضمن مهامها لموسم حج هذا العام 1439 هـ.

وتتضمن أعمال الأمانة خلال موسم الحج، عقد جلسات للجنة الدائمة للفتوى، واستقبال بعض الوفود المشاركة في الحج، وإجابة المستفتين من الحجيج وغيرهم، إضافة إلى توزيع المطبوعات النافعة التي تعين الحاج على أداء نسكه وفق السنة النبوية المطهرة.

يذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وضعت خطة لأعمالها في مقارها أثناء الحج إذ عملت على تجهيز مقرين في مشعر مِنى ومقرين آخرين في مشعري عرفات ومزدلفة، جهزت جميعها بكل ما من شأنه تيسير أمر الفتوى لحجاج بيت الله .

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