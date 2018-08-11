11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الحج: وصول عدد من الحجاج القطريين إلى المشاعر المقدسة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن وصول عدد من الحجاج القطريين إلى المشاعر المقدسة.

وقال بنتن إن هناك أعدادًا أخرى من الحجاج القطريين ستصل إلى المشاعر المقدسة تباعًا خلال الأيام المقبلة، ووفقًا لصحيفة “الحياة” فإن الوزير لم يحدد عدد من وصل منهم حتى الآن.

وكانت الإدارة العامة للجوازات أوضحت أنه وصل إلى المملكة حتى أمس الأول الخميس أكثر من مليون و141 ألف حاجٍّ من الخارج عبر المواني والمنافذ المختلفة، معظمهم عن طريق الجو.

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