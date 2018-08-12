أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»أمريكا تحض بريطانيا على التخلي عن دعمها للاتفاق النووي مع إيران
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
قصة الطفل السعودي “بتال الأحمري”.. أصغر غواص ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- نجح الطفل بتال عبدالرحمن الأحمري في الحصول على لقب “أصغر غواص” بالعالم العربي، وتمكن
-
ناسا تطلق بنجاح مهمة تاريخية لإرسال مسبار “لل...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مهمتها التاريخية لإرسال مسبار يقترب من الشمس بصورة غير
-
فيديو | إيرانيون يهتفون “الموت لخامنئي” أثناء...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- هتف مشجعون إيرانيون بشعارات مناهضة للنظام في إيران وللمرشد الأعلى علي خامنئي، أثناء مباراة
-
الأردن.. مقتل 4 ضباط عسكريين أثناء مداهمة بال...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أعلنت السلطات الأردنية مقتل 4 ضباط عسكريين في مداهمات أمنية ضد إرهابيين في مدينة