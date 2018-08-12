12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إتلاف وإعادة تدوير أكثر من 76 ألف منتج إنارة غير مطابق لمواصفات كفاءة الطاقة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

نفّذت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جولات رقابية على منتجات الإنارة، أسفرت نتائجها عن ضبط وإتلاف وإعادة تدوير (76681) من منتجات الإنارة وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

وجرى إتلاف وإعادة تدوير (40661) منتج إنارة، إضافة إلى (36020) عبوة إنارة لعدم صحة بطاقة كفاءة الطاقة، وتم ذلك بواسطة إحدى الشركات المؤهلة مع الحرص على تطبيق كل المعايير الآمنة ووفقا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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