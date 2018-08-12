12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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افتتاح فعاليات شهر ذي الحجة بجناح إدارة سجن النساء في الطائف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :-

ضمن الخطط الإصلاحية الرامية إلى تعزيز دور المديرية العامة للسجون، وبتوجيهٍ من سعادة مدير سجون منطقة مكة المكرمة العميد / ماجد بن بندر الدويش، تم افتتاح أولى فعاليات شهر ذي الحجة بجناح إدارة سجن النساء بالطائف وذلك ضمن أكثر من ١٠ فعاليات وأنشطة ستقدم خلال الشهر وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية الرسمية بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة .

ابتدأت الفعاليات بندوة دينية بعنوان 🙁 المواسم الفاضلة “عشر ذي الحجة “) ألقتها إحدى المحاضرات التربويات بحضور عدد من المدربات .

ناقشت الندوة عدة محاور منها فضل العشر من ذي الحجة والأعمال المستحبة فيها وفضل يوم عرفة وإكرام الله -عزوجل- عباده بمغفرة الذنوب فيه ،و ذكر عدة أحاديث صحيحة عن أهمية الدعاء وفضل الذكر  فيها ..

وأوضح سعادة مدير الإدارة العامة لسجن الطائف المقدم / سعيد بن صالح العجب أهمية دعم مثل هذه البرامج التربوية والندوات الموسمية وضرورة تهيئة البيئة الداعمة لصلاح النزلاء داخل السجن والدور الكبير الذي تلعبه في رعاية النزيل اجتماعياً ونفسياً وصحياً وثقافياً لتحقيق رسالة التأهيل والإصلاح وإحداث الأثر وتحقيق المنفعة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأضافت ممثلة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة لسجن الطائف /سناء الحارثي بأن الاستمرار في تفعيل مثل هذه البرامج والندوات داخل السجن يعكس حجم المسؤولية المناطة بنا جميعاً تجاه إصلاح النزيل وتهذيب سلوكياته وتمكينه من اتخاذ الموقف الإيجابي مع نفسه ومجتمعه.

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