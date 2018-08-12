12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التعليم” توجه بتحصيل 1.5 ريالا عن كل طالب نظير استهلاك مُشغل المقصف للمياه والكهرباء
﻿

“التعليم” توجه بتحصيل 1.5 ريالا عن كل طالب نظير استهلاك مُشغل المقصف للمياه والكهرباء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وجهت وزارة التعليم قائدي وقائدات المدارس بتحصيل 1.5 ريالا عن كل طالب وطالبة مقابل استهلاك المياه والكهرباء من الجهة المشغلة للمقصف المدرسي.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بتعليمات نظام المقاصف المدرسية في نظام “نور”، والتأكد من أداء المُشغل وإجراءات السلامة، والجوانب الصحية والمالية والإدارية له، مع مراعاة تفضيل الجودة على الربح المادي، وإلزام المشغل بدفع القيمة الإيجارية مقدمًا، تلافيًا لأي تقصير أو انسحاب، كما حدث سابقا.

وأكدت على تحميل استهلاك الماء والكهرباء على المشغل بما يعادل 1.5 ريال لكل طالب وطالبة، وتودع الحصيلة إيداعًا مستقلًا عن إيداع نسبة 10% التي تتحملها المدرسة من قيمة الإيجار، ويكون الإيداع في حساب صندوق الإمارة التعليمية.

وبينت أن كل بيانات السداد المتعلقة باستهلاك المياه والكهرباء ونسبة 10% الخاصة بصندوق الإدارة التعليمي، سيتم رفعها في بيان للجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.