12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات” تُشهر بمواطنين ومقيم وتعاقبهم بالسجن والغرامة 370 ألف ريال لنقلهم حجاجاً بدون تصريح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارات إدارية وعقوبات بحق اثنين من المواطنين ومقيم، لنقلهم حجاجاً بدون تصريح.

وشملت القرارات والعقوبات التي أصدرتها اللجان الإدارية الموسمية التابعة للجوازات في منطقة مكة المكرمة، السجن والغرامة بمبلغ 370 ألف ريال، مع التشهير، والترحيل للوافد.

وتضمنت القرارات السجن لمدة 15 يوماً للمقيم خالد محمد حسن البلوشي والغرامة 100 ألف ريال مع التشهير والترحيل، والسجن 15 يوماً للمواطن رائد سعيد حصيني السعيدي والغرامة بمبلغ 240 ألف ريال مع التشهير، والسجن لمدة 15 يوماً للمواطن فهد غنيم رثيع الحربي والغرامة 30 ألف ريال مع التشهير إلى جانب المطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

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