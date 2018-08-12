أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الجوازات” تُشهر بمواطنين ومقيم وتعاقبهم بالسجن والغرامة 370 ألف ريال لنقلهم حجاجاً بدون تصريح
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