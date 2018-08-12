12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السعودية للكهرباء ترد على عدم صدور بعض الفواتير حتى الآن.. وتوضح آلية إصدارها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت شركة الكهرباء اليوم (الأحد) توضيحا ردت فيه على ملابسات تأخير صدور فواتير عدد من المشتركين، وموضحةً آلية إصدارها.

وقالت الشركة إن عمليات إصدار الفواتير قد بدأت في 9 أغسطس، أي قبل ثلاثة أيام، على أن تستمر تباعاً على عدة أيام لبقية المشتركين، حتى تصل إلى الجميع.

ودعت المشتركين للاشتراك في خدمة الرسائل النصية، وذلك عبر إرسال رقم الحساب إلى “500120” لإشعارهم فور صدور الفاتورة.

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