12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان عمران خان بفوزه في الانتخابات بباكستان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر برقية، السيد عمران خان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية في باكستان.

وقال الملك سلمان في برقية التهنئة: “يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات البرلمانية في جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برقية تهنئة للسيد عمران خان بمناسبة فوزه في الانتخابات.

وقال ولي العهد: “يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات البرلمانية في جمهورية باكستان الإسلامية، أن أعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي” .

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