سعودية محاضرة في علوم الحاسب الآلى بجامعة أسترالية

أنحاء – ناصر الحسن :-
من بين قرابة ١٠٠ طالب دولي فازت باحثة الدكتوراه في مجال علوم الحاسب الآلى فاطمة بنت يحيى المتحمي، على وظيفة أكاديمية كمحاضرٍ لتدريس مرحلة الماجستير والبكالوريوس لعلوم الحاسب في جامعة قريفيث بولاية كوينزلاند بأستراليا، إذ نالت هذا المقعد للتدريس الأكاديمي بناء على كشف درجاتها واختيار الكلية لها، بعد حصولها على درجات كاملة في جميع المواد الدراسية البحثية.
وكانت الباحثة نالت درجة الماجستير والبكالوريوس من جامعة كوينزلاند بأستراليا، وشاركت هذا العام بندوة تحت رعاية الملحقية الثقافية بأستراليا، تتحدث عن اقتصاديات صناعة السياحة بعنوان “السياحة في السعودية .. تحديات وفرص”، أقيمت في جامعة قريفيث بولاية كوينزلاند بأستراليا بهدف تسليط الضوء على مستقبل قطاع السياحة في المملكة، تركزت مشاركتها حول أهمية دور التكنولوجيا الرقمية في تنمية هذا القطاع الحيوي.