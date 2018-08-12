فنادق روف.. تمازج متناغم بين التراث والحياة العصرية

أنحاء – سميرة سعيد :-
يعد فندق روف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من أحدث المشاريع المستقبلية ضمن مجموعة مشاريع مجموعة إعمار للضيافة كمشروع مشترك بين “إعمار القابضة” و “مراس القابضة ” ويضم 240 غرفة ضمن منطقة مارينا البيلسان على مقربة من “كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال” ومركز ريادة الأعمال الجديد الذي تم تأسيسه حديثاً. يوفر الفندق لضيوفه مجموعة متكاملة من المرافق العصرية التي تنسجم مع قيم العلامة التجارية الرامية إلى توفير خدمات ضيافة حديثة ومريحة وعالية الكفاءة تناسب احتياجات وتطلعات جميع الزوار.
وتمثل “روڤ للفنادق” علامة تجارية عصرية للفنادق والشقق الفندقية من الفئة المتوسطة وتعبّر عن إيقاع الحياة في دبي.
وتعتمد “روڤ للفنادق” تصاميم تلاقي تطلعات الجيل الجديد من المسافرين الذين يتطلعون إلى أفضل قيمة في إقامتهم الفندقية، والبقاء متصلين من خلال التقنيات الحديثة، والتواجد في وجهات تمثل امتداداً لمحيطها الثقافي والاجتماعي، لتقدم العلامة التجارية بذلك مفهوماً جديداً على مستوى قطاع الضيافة في دبي.
وتعد فنادق “روڤ” تجربة ضيافة عصرية وعالية الكفاءة في أجواء بعيدة عن التكلف، تناسب الشباب قلباً وقالباً، وتواكب إيقاع الحياة السريع في المدن. وتعتبر الكفاءة والتقنيات الحديثة من أهم مقومات “روڤ للفنادق” بما ينسجم مع عقلية المسافرين بلا حدود الراغبين بالتواصل الاجتماعي أثناء تنقلهم.
وبتصاميمها التي تضفي عليها طابعاً خاصاً وتجارب الحياة العصرية المميزة التي تقدمها للضيوف، تضمن “روڤ للفنادق” خدمات متكاملة للضيوف مع اعتماد معايير جمالية راقية في الديكورات وتوفير أعلى مستويات الراحة. وتدير “روڤ للفنادق” مجموعة من العقارات في مواقع حيوية في دبي، ولديها خطط طموحة للتوسع في أسواق رئيسية أخرى.
وتعد تصاميم “روڤ للفنادق” مستوحاة من التراث العريق لدبي وإنجازاتها السباقة، بما يعبر عن الهوية الثقافية الغنية للمدينة وتمثل الأعمال الفنية أحد العناصر الأساسية في الفنادق وتشجع الضيوف على التواصل والتفاعل مع محيطهم وتقدم لهم فرصاً استثنائية لمشاركة تجاربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي WWW.ROVEHOTELS.COM
وتتوفر في مدينة دبي في الوقت الحالي خمس فنادق من روف موزعة على مناطق حيوية وهي: روڤ وسط المدينة: أول فنادق العلامة التجارية ويقع بوسط مدينة دبي، على مسافة 20 دقيقة من مطار دبي الدولي، مع إمكانية الوصول سيراً على الأقدام إلى مختلف وجهات وسط مدينة دبي بما في ذلك “برج خليفة” و”دبي مول” و”سوق البحار”. كما يقع الفندق على مسافة قريبة من مركز دبي الدولي للمؤتمرات ومركز دبي المالي العالمي.
وروڤ سيتي سنتر ويقع على بعد دقائق معدودة من مطار دبي الدولي وخور دبي، في قلب منطقة ديرة بدبي القديمة.
و روڤ المدينة الطبية في موقع حيوي على مقربة من مدينة دبي الطبية، ومركز “وافي مول” بطابعه المصري القديم.
و روڤ المركز التجاري على مسافة دوار واحد فقط من مركز دبي التجاري العالمي الذي يحتضن أكبر الفعاليات في المدينة.
و روڤ مرسى دبي ويقع بالقرب من الممشى، ويمكن الوصول منه سيراً على الأقدام إلى أشهر شواطئ دبي إضافةً إلى خط الترام.
ولدى روف مشاريع مستقبلية أخرى منها : “روڤ للفنادق” روڤ آت ذي بارك موقع حيوي بمحاذاة “دبي باركس آند ريزورتس” وروڤ الجادة الشارقة يقع ضمن مركز الأعمال “بزنس بارك” في مشروع الجادة” المتكامل الممتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة الذي يجري تطويره ليكون وجهة ترفيهية عصرية مميزة في الشارقة . و روڤ الميناء السياحي و روڤ رزيدنسز الميناء السياحي: مجموعة حصرية تتضمن 443 شقة فندقية ضمن برج “روڤ الميناء السياحي” المؤلف من 50 طابقاً، والمقرر البدء بتشغيله عام 2021. و روڤ جزيرة المرجان في رأس الخيمة.