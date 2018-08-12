فيديو | سيدة تبادر بتنظيف حديقة عامة في خميس مشيط بمشاركة الأطفال

أنحاء – متابعات :-
نظمت إحدى السيدات بخميس مشيط حملة نظافة لإحدى الحدائق العامة بالمدينة بمشاركة عدد من الأطفال، الذين قدمت لهم الهدايا من مالها الخاص في نهاية الحملة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة السيدة والأطفال وهم يقومون بنظافة حديقة الأندلس في خميس مشيط من مخلفات الأطعمة وقوارير المياه والمشروبات وغيرها، قبل أن تقوم في نهاية الحملة بتوزيع بعض الهدايا للأطفال الذين شاركوها.
وعبر عدد من متداولي المقاطع عن إشادتهم بمبادرة السيدة، لافتين إلى أنها تمثل نموذجاً مشرفاً يجب أن يحتذى، مطالبين بضرورة تقديم الشكر لها وتكريمها من أعلى مسؤول في المحافظة.