فيديو | مزعل فرحان يتحدث عن الراحل ماجد الماجد ويرثيه بأغنية مؤثرة

أنحاء – متابعات :-
عبر الفنان الشعبي مزعل فرحان عن حزنه لفراق صديقة الفنان ماجد الماجد الذي رحل قبل عدة أيام، داعيا إلى الالتفات إلى الفن الشعبي والفنانين الشعبيين، ووضعهم على جدول الحفلات والمهرجانات.
وأوضح فرحان إلى أن ماجد الماجد رحمه الله كان انسنا خلوقا مبتسما يعجز عن وصفه، محبًا الناس، كان طيب المعشر صدوقا، وتساءل فرحان لماذا يشيد الجميع الآن بماجد الماجد بعد أن مات، مؤكدا أن السبب – حسب رأيه- هو الاهمال الذي يلاقيه الفن الشعبي وفنانوه.
ودعا فرحان المعنيين إلى أن يعطى باقي الفنانين حقهم في الظهور وأن تقدر أعمالهم، لأن الفن الشعبي يعاني من التهميش، ولمعالجة ذلك يجب أن يدرج هذا الفن، وهو من التراث، على جدول الحفلات التي تقام حاليا، وأن يعامل فنانوه كباقي الفنانين.
واختتم مزعل فرحان لقاءه مع “ام بي سي في اسبوع”، بالغناء رثاء في الراحل صديقه ورفيق دربه ماجد الماجد.
يذكر أن الفنان ماجد الماجد قـتل في إطلاق نار بالخطأ، بعد أن دب خلاف عائلي، حاول الماجد على إثره أن يتدخل للتهدئة وحل الخلاف، لكن اصابته رصاصة أدخلته في غيبوبة توفي بعدها في إحدى مستشفيات الرياض.