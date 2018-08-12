قصة الطفل السعودي “بتال الأحمري”.. أصغر غواص دخل موسوعة “المنجزين العرب”

أنحاء – متابعات :-
نجح الطفل بتال عبدالرحمن الأحمري في الحصول على لقب “أصغر غواص” بالعالم العربي، وتمكن من دخول موسوعة “المنجزين العرب” للأرقام القياسية، وتم تكريمه ضمن حفل للموسوعة بمدينة شرم الشيخ المصرية الجمعة الماضية.
“بتال” الذي بدأ تجربة الغوص في الثالثة من عمره، تمكن من تحقيق هذا الإنجاز عام 2015 وهو بعمر خمس سنوات، وأعرب عن شكره لـ”المنجزين العرب” على تكريمه ولتسجيل هذا الإنجاز وأهداه للوطن وقائده وولي العهد.
حكاية البطل
يقول والد بتال، الذي يعمل في الشؤون الرياضية بالقوات البرية بتبوك، إن نجله كان يهوى السباحة منذ صغره وأصر على خوض تجربة الغوص، ولاحظ المدربون مهارته واستيعابه رغم صغر سنه، لافتا إلى أنه أقدم على تدريبات الغوص السطحي، بإشراف من الأكاديميات الرياضية العسكرية.
رعاية واحتفاء رسمي
أوضح والد بتال أن نجله وجد رعاية واحتفاء رسميا، حيث استقبله أمير منطقة تبوك ومدير تعليم تبوك، وتمت رعايته عبر التدريب في الأكاديمية الرياضية والعسكرية والتعليمية بمدارس عثمان بتبوك لجميع مراحله الدراسية، وحصل خلال خمس سنوات على شهادة في الغوص السطحي، وصانع الفقاعات وسباع البحر، وينتظر الرخصة الدولية في عمر 10 سنوات.
إنجاز عربي
من جانبه، قال مؤسس موسوعة الإنجازات والأرقام القياسية العربية وليد العربي، إن تكريم بتال يأتي تقديراً لتلك الإنجازات العربية التي يستوجب حفظها وتوثيقها وتقديمها أمام الجميع.