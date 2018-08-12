12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدير قناة “العربية” يرد على انتقاد “القصبي” لعنوان وثائقي الفنان عبدالحسين عبدالرضا

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ردّ المدير العام لقناة العربية الإعلامي تركي الدخيل على النقد الذي وجّهه الفنان ناصر القصبي للقناة على خلفية بثها فيلماً وثائقياً عن الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا بعنوان “حسينوه”.

وقال الدخيل: “نحترم وجهة نظر النجم الكبير أبو راكان القدير، ونعتقد أن العنوان مناسب، وهو لا يقلل من الراحل، فلقبه الأشهر (حسينوه)، وبه أحب لبساطته، ولذلك سعي الفيلم لتقديم صورة الفنان البسيط، فجاء الاسم ليشير إلى ان هذا هو فنانكم الذي احببتموه. حسينوه حبيبكم ومسعدكم”.

وكان القصبي قد انتقد عنوان الفيلم الذي أطلقته “العربية” وهو “هذا حسينوه”، مؤكداً أنه لا يليق بتاريخ الفنان الكبير، وهو ما أثار موجة هائلة من ردود الفعل المتباينة، ما بين مؤيد ومعارض.

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