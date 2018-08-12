12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: شاب يقتل والده بعدة طعنات في عسير.. والشرطة تقبض عليه بعد هروبه إلى جازان

بتاريخ حوادث | الكاتب :

تعبيرية

أنحاء – متابعات :-

قالت مصادر إن جـريمة وقعت في منطقة عسير، بعد أن أقدم شاب على تسديد عدة طـعنات إلى والده حتى أرداه قـتيلاً، ثم لاذ بالهرب حتى وصل إلى منطقة جازان.

وأوضحت المصادر أن العائلة كانت في رحلة إلى منطقة عسير، حيث اقتحم الشاب (في العقد الثاني من عمره) أمس السبت غرفة والده وقـتله بعدة طـعنات، ثم هرب وتركه غارقًا في دمـائه ليكتشف بقية أفراد العائلة جـثته.

وبيّنت أن الجهات الأمنية تتبعت الجاني – فور تلقي البلاغ – حتى علمت بوجوده في محافظة الداير في المنطقة الجبلية بجازان، حيث ألقت القبـض عليه وأودعته قسم التوقيف استعدادًا لإحالته للجهات المختصة.

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