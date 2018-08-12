أنت تتصفح:الرئيسية»حوادث»مصادر: شاب يقتل والده بعدة طعنات في عسير.. والشرطة تقبض عليه بعد هروبه إلى جازان
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مشاجرة عنيفة في الكويت تنتهي بـ6 إصاب...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- اندلعت مشاجرة في منطقة لؤلؤة الخيران على الساحل الشرقي في دولة الكويت، اشتبك فيها
-
عمان.. غرق شابين عمانيين أثناء إنقاذهما فتاتي...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- غرق شابان عمانيان في وادي دربات في ولاية طاقة بمحافظة ظفار، حيث قالت وسائل
-
“مدني المدينة المنورة” يُنقذ شاباً سقط في بئر...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- تمكّنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر،
-
العثور على جثمان شاب عشريني مفقود بالقرب من م...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- عثرت فرقة إنقاذ أمس الجمعة على جثمان شاب عشريني بالقرب من محافظة الخرج بمنطقة