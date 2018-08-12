12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ناصر القصبي ينتقد “العربية” بسبب عبدالحسين عبدالرضا

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وجه الفنان ناصر القصبى انتقادا إلى فضائية “العربية”، على خلفية بثها فيلما وثائقيا عن الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا.

وأوضح أن عنوان الفيلم الذي أطلقته العربية وهو “هذا حسينوه”، لا يليق بتاريخ الفنان الكبير.

وأعاد القصبى نشر إعلان للقناة عن الجزء الثاني من الوثائقي، وغرد تعليقا عليه قائلا: “مع كامل الاحترام لقناة العربية على هذا المجهود الجميل، ولمسة التقدير للراحل الكبير، ولكن التحفظ على العنوان “هذا حسينوه” خفة لا تليق بتاريخ عبدالحسين عبدالرضا”.

وأثار تعليق القصبي موجة هائلة من ردود الأفعال المتباينة، بين مؤيد لاسم الفيلم باعتباره اقتباسا مما قدمه من أعمال كـ”هذا سيفوه”، وبين معارض له باعتبار أن الأفضل في تكريم الراحلين هو مناداتهم بأسمائهم وليس تصغير اسمه.

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