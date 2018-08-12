12 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»‏شرطة جدة تُسقط عصابة تُزَوّر تصاريح العمل داخل المشاعر المقدسة
﻿

‏شرطة جدة تُسقط عصابة تُزَوّر تصاريح العمل داخل المشاعر المقدسة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أطاحت شرطة جدة بعصابة ضمت ثلاثة من جنسية عربية كانوا يعدون العدة لتزوير تصاريح العمل داخل المشاعر المقدسة مقابل مبالغ مالية، ‏واتخذت من منزل في حي الكندرة وكرا لها.

‏وضبطت الجهات الأمنية بحوزة المتهمين الثلاثة، طابعات حديثة، وتصاريح عمل جاهزة تم إلصاق صور ومعلومات طالبيها عليها تمهيدا لتسليمها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.