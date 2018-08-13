13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»استجابةً لشفاعة أمير القصيم.. أولياء دم يعفون عن الجاني قبل أيام من موعد القصاص
﻿

استجابةً لشفاعة أمير القصيم.. أولياء دم يعفون عن الجاني قبل أيام من موعد القصاص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

استجاب أولياء دم لشفاعة أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، وأعلنوا تنازلهم لوجه الله عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه في الجاني خلال أيام.

واستقبل أمير المنطقة بمكتبه اليوم الإثنين أولياء الدم بحضور المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين “عفو” رئيس المحكمة العامة بمدينة بريدة إبراهيم الحسني.

وعبر الأمير عن تقديره لأولياء الدم لتنازلهم عن الجاني، مؤكداً أن العفو من عزائم الأمور ومن أسباب محبة الخالق والخلق للعافي، مبيناً أنهم يضربون مثلاً عظيماً في نشر خلق العفو والتسامح.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.