أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»التحالف: حكومة المملكة تقدم 60 مليون دولار شهرياً لدعم محطات الكهرباء في اليمن
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