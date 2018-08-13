13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم”: اختبارات الفصل الصيفي للمرحلة الثانوية مستمرة حتى الأربعاء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أوضحت وزارة التعليم أن اختبارات الفصل الصيفي للمرحلة الثانوية سوف تستمر حتى 4 ذي الحجة الجاري، وبالنسبة للجامعات، فإن كل جامعة ستعلن موعد اختباراتها على حدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة مبارك العصيمي اليوم الإثنين، إنه بناء على ما ورد من استفسارات بشأن اختبارات الفصل الصيفي للمرحلة الثانوية، فإن الاختبارات سوف تستمر حتى يوم الأربعاء ذي الحجة، وبالنسبة للجامعات يمكن التأكد مباشرة من مصدر إعلام كل جامعة على حدة من موعد اختباراتها.

وكانت التعليم أعلنت عن افتتاح الفصل الصيفي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في شهر شوال الماضي، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتسريع تخرجهم، مبينة أن الفصول الصيفية ستديرها “لجنة الفصل الصيفي” التي سيجري تشكليها في جميع الإدارات التعليمية بالمناطق المختلفة.

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