13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقد” تحذر من التعامل مع أشخاص ومكاتب غير مرخص لهم بممارسة التأمين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للممارسات غير النظامية من خلال التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم بممارسة نشاط التأمين، والتي قد تؤدي إلى عدم حصولهم على السعر المستحق أو ضياع حقوقهم عند طلب التغطية التأمينية.

وجاء هذا التحذير بعد أن لاحظت المؤسسة بعض الممارسات غير النظامية التي تُمارس من قبل عدد من الجهات غير المرخصة.

وخصَّت المؤسسة بالذكر بعض مكاتب الخدمات وبعض معارض بيع السيارات والمتجولين، الذين يمارسون أنماطاً عديدة من النصب والاحتيال عند إصدار وثائق التأمين للعملاء وخاصةّ تأمين المركبات الإلزامي.

وأوضحت أن نشاطات تلك المكاتب والمعارض تؤدي إلى حدوث عدد من الممارسات غير المهنية، منها: عدم الاستفادة من الحسومات المستحقة للمؤمن، أو تقديم بيانات خاطئة أو مزورة، ما قد ينتج عنها إلغاء الوثيقة، الأمر الذي لن يعرفه العميل إلا بعد وقوع الضرر، إلى جانب عدم تزويد العملاء بنموذج طلب تأمين المركبات الإلزامي الصادر من نظام الشركة ويوثق التغطية التأمينية الحقيقية ليوقع عليه العميل عند إصدار وثيقة تأمين المركبات الإلزامي.

ودعت “ساما” إلى الحرص على التعامل فقط مع شركات التأمين وشركات الوساطة والوكالة المرخص لها، كما دعت العملاء إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد.

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