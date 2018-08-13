13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حرية العالم الإسلامي

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

غاية طموحات شعوب العالم الإسلامي العيش في أمن وسلام واستقرار، والحماية من اللعبة السياسية التي حولت العالم الإسلامي إلى مسرح للموت والدمار والكراهية والضياع والتشرد، للوصول إلى الحرية لن تتحقق مع التبعية. 

إيران تعبث بالعالم الإسلامي وتنشر الموت والدمار بشكل علني ومع هذه تجد من بعض الدول الإسلامية مساندة ودعم وقناعة بكل ما تفعله بل أن بعض الدويلات ولفائض المليارات لديها أعلى من حاجتها الفعلية ساهمت في تمدد إيران ونشر ثورتها الوهمية وشعاراتها الدينية.

ماذا يحدث لو وقفت الدول الإسلامية صفا وحدا كالبنيان دون تعاطي اللعبة السياسية والدينية التي تتحرك وفق الأهواء والمصالح الزائفة ، ووفق إملاءات خارجية ظاهرها الخير وباطنها العذاب؟ ماذا لو وقفت الدول الإسلامية صفا واحدا وشكلت كتلة اقتصادية وثقافية وسياسية يعيدا عن فيتو الأمم المتحدة وهزلية مجلس الأمن الذي يصدر قرارات لا ينفذها أحد؟

ماذا لو قرر العالم الإسلامي وعبر رابطتهم إعلان حريتهم ورفضهم للتبعية التي أذلتهم قرون من الزمن؟ ماذا لو اسفرت هذه الحرية للعالم الإسلامي عن وضع ميثاق حماية بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي بلد إسلامي، والوقوف بقوة ضد من يتباها بتدخلاته في الشئون الداخلية، ويعلن بكل بجاحه عن سقوط العواصم العربية تباعا في قبضته؟

وقفت المملكة العربية السعودية بقوة ضد تدخلات إيران، وقطعت العلاقات معها، وكان من المفترض وقوف جميع الدول الإسلامية ضد إيران حتى تتوقف عن تدخلاتها السافرة في المنطقة العربية، وبالتالي تضمن كل الدول الإسلامية الاستقلالية والعيش بعيدا عن مسوقي القلاقل والفتن.

وقفت المملكة العربية السعودية ضد كندا التي حشرت أنفها في الشأن الداخلي السعودي ، وكان من المفترض وقوف الدول الإسلامية مع السعودية وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تدخل من كندا أو غيرها ، وبالتالي يصبح للدول الإسلامية قيمة ومكانة وتأثير على الساحة الدولية.

الدول الإسلامية تحتاج للجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة بمشاركة إيران وتركيا وجميع الدول الإسلامية للاتفاق على ميثاق إسلامي، وعلى مرحلة سلام وتعاون وسوق اقتصادية مشتركة وموقف سياسي موحد، وإنشاء مجلس أمن إسلامي يعني بالشئون الإسلامية فقط بحيث يكون موقف الكتلة الإسلامية موحد وقراراتهم تصدر بشكل جماعي دون استثناء فإن بغت فئة يقاتلونها حتى تعود إلى رشدها.

إذا أرادت الشعوب الإسلامية استنشاق الحرية، والعيش الكريم ، والاستقرار، فيجب التوقف عن سياسة الجفاء والكراهية والمذهبية والتنافر والخبث والمكر والغش والخداع والتبعية، أما الاستمرار على هذا الحال فيعني المزيد من الخسائر البشرية والثروات وضياع الماضي والحاضر والمستقبل ودفع المزيد من فاتورة الدمار والتخلف من رصيد شعوب الدول الإسلامية التي اختارت الانقسامات والتبعية ورضوا بأذناب البقر فسلط الله عليهم من لا يخافه.

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