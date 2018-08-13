13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة عيد الأضحى
﻿

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة عيد الأضحى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجّه – أيده الله – بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ ليكون يوم غدٍ الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 8 / 2018م هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.