13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة المملكة بالفلبين تحذر المواطنين من السفر إلى جزيرة “بلوان”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

حذرت السفارة السعودية بمانيلا، المواطنين السعودين القادمين إلى الفلبين، من التوجه إلى جزيرة “بلوان” السياحية خلال الفترة القادمة.

واوضحت السفارة في بيان لها اليوم الإثنين أن التحذير جاء لدواعٍ أمنية.

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