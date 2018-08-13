13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صحة جدة تؤكد استمرارية العمل في مرافقها الصحية خلال اليومين القادمين.. و تعتمد دوام 50 مركزًا مناوبًا خلال إجازة العيد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي :-

أكدت صحة جدة استمرار مواعيد العيادات الخارجية للمراجعين و العمليات، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير و في نفس مواعيدها خلال اليومين القادمة الثلاثاء و الأربعاء، و ذلك حرصاً من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة على عدم تأثر مواعيد المراجعين و المستفيدين ، مبينة استمرارية العمل في جميع أقسام العيادات الخارجية و العمليات بجميع المستشفيات خلال فترة الإجازة .

من جهة أخرى و حرصاً من صحة جدة باستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتزاماً بتوجيهات وزارة الصحة ، فقد أعلنت صحة جدة عن المراكز المناوبة  التابعة لها  خلال إجازة عيد الاضحى لهذا العام 1439هـ على النحو التالي المراكز الصحية المناوبة في جدة و هي المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك عبدالعزيز و تشمل ( مركز صحي القرينية) حيث سوف يكون دوامه من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، و مركز صحي المحجر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م ، أما المراكز الصحية التابعة لمجمع الملك عبدالله الطبي و هي ( ثول ، ذهبان ) سيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م ، ما عدا مركز صحي 505 الشراع سيكون على مدار 24 ساعة ، و المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك فهد ( الحمراء ، الرويس ) سوف يكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، أما المراكز الصحية التابعة لمستشفى شرق جدة ( شرق الخط السريع ) سيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، في حين يعمل مركز صحي السليمانية على مدار 24 ساعة طيلة الأيام ، و بخصوص مستشفى الثغر سيعمل مركز صحي الأمير عبد المجيد من الساعة 8 ص و حتى الرابعة عصراً .

أما المراكز المناوبة بقطاع رابغ فهي ( صعبر ، مستورة ، الابواء ، كلية ، مغينية ) من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م  ، باستثناء مركزي صحي حجر و رابغ سوف يكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م  ، كما يعمل مركز صحي الجحفة على مدار 24 ساعة .

أما المراكز المناوبة بقطاع الليث فهي (مركز صحي غميقه ، الوسقة ، بني يزيد ، جدم ، الاميرة فهده بالغالة ، طفيل ، جمعة بن هلال ، السعدية ، يلملم ، الشواق ، الرياحين ، المستنقع ، الليث ، الرنيفه ، بيرين ، سلم الزواهر) سيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، باستثناء مركز صحي سعيا الميقات فإنه سوف يعمل من الساعة 8 ص إلى 12 م  ، و الفترة من 9/12/1438هـ إلى 13/12/1438هـ من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م .

أما المراكز الصحية المناوبة بقطاع أضم فهي ( مركز أضم ، ذي رهجان ، النعيمات ، مرعه ، كساب ، آل السني ، ام حطب ، بني عفيف ، الصلايا ، العرج ، دثن ، الفحو ، صبح بني ذيبان ، المرقبان ) سوف يكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، باستثناء مركز صحي ( حقال ، الجائرة ، سوق العين ) فإن دومها من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م .

علماً بأن جميع المراكز الصحية المكلفة خلال هذه الإجازة تتوفر فيها كافة التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تجهيز الطوارئ و الإسعاف.

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