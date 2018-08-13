صورة مؤثرة لزائر بلا أطراف يصلي في الروضة الشريفة تحظى بتعاطف واسع

أنحاء – متابعات :-
حظيت صورة أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولها، لزائر فقد أطرافه الأربعة، لكن لم تمنعه إعاقته من زيارة الروضة الشريفة، بتعاطف واسع بين النشطاء.
وأظهرت الصورة المؤثرة أحد الزوار الذي تمكن من الوصول إلى المدينة المنورة والسجود داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي رغم بتر أطرافه الأربعة، في مشهد يعكس حالة الاشتياق لزيارة الأرض المقدسة وأداء المشاعر.
وقُوبلت الصورة برد فعل واسع وتعاطف كبير بين نشطاء مواقع التواصل، الذين دوَّنوا مئات التغريدات الداعية لهذا الرجل لهمته العالية التي تعد –بوصفهم- أبلغ رد على كل مقصر يتمتع بالصحة.