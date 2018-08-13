فيديو | لقطات جوية تظهر الحرائق الهائلة التي تشهدها ولاية كاليفورنيا

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بعد حوالي الشهر على اندلاع الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كشف مقطع فيديو عن المحاولات الحثيثة التي بذلتها السلطات هناك لإخماد الحرائق، سواء جوا أو على الأرض.
وأظهر مقطع فيديو قائد إحدى الجرافات وهو يعمل بجهد كبير ويسابق الزمن لعزل المناطق الزراعية المشتعلة عن تلك التي لم تصلها النيران بعد، وذلك لإيقاف الحريق، حتى لا تمتد لها ألسنة اللهب وتقضي عليها كما قضت على مساحات شاسعة قبلها، ناهيك عن الخطر المحدق بالمنازل القريبة.
كما أظهر المقطع المحاولات التي بُذلت عن طريق الجو، وذلك برش المناطق المشتعلة بمواد خاصة لإطفاء هذا النوع من الحرائق، وذلك عن طريق طائرات صغيرة تجوب السماء فوق المساحات التي اشتعلت فيها النيران.
يُذكر أنه منذ اندلاع الحرائق منتصف يوليو الماضي، أعلنت السلطات في الولاية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل واحتراق مئات المنازل وآلاف الهكتارات الموزعة بين الغابات والأراضي الزراعية.