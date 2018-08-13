13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في حكايا مسك.. القصة من مباركيات إلى استديو الجوال!

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – ناصر الحسن : ــ

القصة ابتدأت عندما قرر الشاب مبارك الدجين خوض تجربته الاعلامية كمراسل تلفزيوني واقترنت هذه البداية بشغفه بالاعلام وبمهنة الصحافة وإيمانه بمفهوم الصحفي الشامل الذي يجب أن يجيد كل مهام الصحافة التلفزيونية.

هذا الشغف لدى مبارك حوّله إلى واقع ملموس عندما أطلق في العام 2015م سلسلته المصورة “مباركيات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي استمرت لمدة عام ونصف وهي عبارة عن مقاطع مدتها 30 ثانية و هي المدة المسموح نشرها عبر تويتر آنذاك قبل ان تتم زيادتها من قبل موقع التواصل الاجتماعي الى مدة دقيقتين وعشرون ثانية بعد ذلك.

هذه السلسلة كانت تتناول موضوعات ثقافية واجتماعية متنوعة وطبّق الدجين من خلالها مفهوم “الصحفي الشامل” الذي يؤمن به حيث كان يقوم بالعمل الاعلامي كاملاً (اختيار الموضوع-كتابة النص-قراءته-تصوير اللقطات-أعمال المونتاج-النشر عبر موقع تويتر).

وعندما اقترن الشغف والطموح بالرغبة في خوض غمار تجربة ريادة الأعمال، قرّر مبارك الدجين وصديقه المصور ابراهيم الثنيان في العام 2016م غرس “شجرة الإعلام” وهو اسم مؤسستهم الاعلامية التي تعنى بإعداد التقارير والأفلام القصيرة والتعاون مع الجهات التي ترغب في إصدار منتجات اعلامية مرئية، ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية التي رافقتها النجاحات.

ومن خلال حكايا مسك الرياض 2018، أينعت “شجرة الإعلام” ثماراً جميلة حيث قررت المؤسسة إطلاق تجربتها الطموحة والمبتكرة “استديو الجوال” عبر حكايا مسك هذا العام.

و”استديو الجوال” هو مشروع للانتاج المرئي المتكامل عبر الجوالات الذكية والأجهزة اللوحية يحاكي الاستديو التلفزيوني التقليدي ولكن بربط أجهزة الجوال كـ (كاميرات) بجهاز آي باد كـ (سويتشر) لإعداد استديو حواري تصويراً واخراجاً.

وبالتالي فإن هذه الفكرة الجميلة توفر الكثير من التكاليف والوقت والكوادر البشرية وتتيح للصحفيين الهواة الذين لا تتوفر لديهم الامكانات المادية من ممارسة شغفهم بكل سلاسة ويسر.

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