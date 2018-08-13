13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قوات الاحتلال تقتل 37 طفلاً وتتسبب بإعاقة 13 آخرين منذ بداية 2018

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

رام الله – واس :-

أفاد تقرير حقوقي بان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 37 طفلاً وتسببت بإعاقة 13 آخرين منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لبيان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين اليوم، إنها وثقت استشهاد 37 طفلاً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة، إضافة إلى التسبب بإعاقة دائمة لحوالي 13 طفلاً آخرين على الأقل منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الحركة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد الفتك بأطفال فلسطين من خلال استهدافهم بصورة متعمدة ومباشرة، بقصد قتلهم أو التسبب لهم بضرر دائم.

وطالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، بضرورة فتح تحقيقات مهنية وشفافة ومحايدة في حوادث إطلاق النار التي ينفذها جنود الاحتلال بطريقة تتناقض مع المعايير سواء الدولية أو الإسرائيلية، ومحاسبة الجنود الذين يستهدفون المتظاهرين السلميين، خاصة الأطفال، بقصد القتل أو التسبب لهم بإعاقات دائمة.

وشددت الحركة على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، ويقينهم أن حكومتهم تتعمد عدم إجراء أي مساءلة لهم وغير راغبة في ذلك، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم بحق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

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