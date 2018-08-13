13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كسب الشباب بهدف خاطئ.. هلال متخم بالنجوم مشوه الأداء!!

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كثرة النجوم لا تعني النجاح.. هذه حقيقة جسدها الفريق الهلالي وهو يلاعب الشباب العماني في الجولة الأولى من كأس العرب للأندية.. حيث ظهر الفريق الأزرق بمستوى رتيب وأداء عشوائي رغم تمكنه من الفوز بهدف، بل حتى الهدف كان غير صحيح إذ لم تتجاوز الكرة خط المرمى من تسديدة محمد البريك التي ارتطمت في العارضة ثم على خط المرمى دون أن تتجاوزه بشهادة جميع المحللين الفنيين والتحكيميين.. واستغرب كثيرون من عدم اللجوء في هذه البطولة لتقنية الفيديو.

الهلال اختار الخماسي الحبسي وخربين وادواردو وكاريلو والمدافع بوتيا من اللاعبين غير السعوديين، ولعب معهم كل من البليهي والشهراني والبريك وكنو وسالم الدوسري وناصر الدوسري.. مع اشراك الشلهوب ومختار من البدلاء.. ورغم هذا الزخم إلا أن المدرب خيسوس ظهر غاضبا من لاعبيه طوال المباراة.. فقد كانوا متباعدين يلعبون بشكل فردي وباجتهادات شحصية.. ولولا خبرة مثل هذه المباريات لتمكن الفريق العماني من إحداث المفاجأة.

بدأ الهلال المباراة بشكل جيد نوعا ما.. وحاول سالم وادواردو خلق بعض الفرص.. إلا أن الأداء بدأ في الهبوط تدريجيا حتى وصل إلى أقل مستوياته في الشوط الثاني.. وكان عمر خربين أشبه بمدافع عماني ولم يقدم كاريلو شيئا يذكر.

السوري عمرو جنات في المقابل بذل جهودا طيبة وشاغب الدفاع الهلالي مع زميله فينست إلا أن صلابة وخبرة مدافعي الهلال منعتهم من الوصول للمرمى.. فانتهت المباراة زرقاء بهدف مما يعني وجود خطر على الهلال وهو يلعب لقاء الإياب في سلطنة عمان.

وحول هذا اللقاء اختلف الإعلاميون في آرائهم حيث لخص الإعلامي بسام عبدالله المباراة في عدة نقاط منها أن الهلال اعتمد على محورين ومهاجمين.. وأن كاريلو لاعب سيكون له شأن كبير.. أما بوتيا فهو مقاتل ولكنه مندفع قليلا.. والهلال يفتقد إلى لاعب بهذه الطريقة.. أما عمر خريبين فيبدو أنه ينوي العودة للواجهة من جديد .. ولكن عموما من الصعب تقييم الفريق حالياً.

أما الإعلامية منار الرياض فقالت: بمستوى سيء وهدف (مسروق) الهلال يفوز (بالدف) على الشباب العماني.

 الإعلامي العماني سالم الحبسي: ‏نادي ‎الشباب يقدم مباراة مشرفة أمام الهلال السعودي رغم خسارته بهدف غير صحيح ومن “فعل فاعل”!! شكرًا للشباب.

وقال الاعلامي العماني أحمد الجهضمي: ‏‎شكرا لنجوم نادي الشباب على المستوى المشرف.. هدف غير صحيح وطاقم تحكيمي غير موفق.. عفواً ‎نادي الهلال.. كان بالإمكان أفضل مما كان.

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