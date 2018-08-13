13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مبدعون سعوديون: “حكايا مسك” فعالية تتطور سنوياً وتربطنا أكثر بالجمهور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الرياض : ــ

في النسخة العاشرة لـ(حكايا مسك) المقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 7-11 أغسطس، عبر عدد من الفنانين والمبدعين السعوديين المشاركين عن سعادتهم بالتطور المتصاعد الذي تحققه الفعالية بشكل سنوي، والذي انعكس إيجاباً على نجاح مشروعاتهم وتعزيز وصولهم بالجمهور.

 (رائد بصراوي) شاب يهتم بفن التعديل على الصور باستخدام برامج مخصصة، ويقدم من خلالها رسائل متعددة، وقد أبدى رضاه التام وامتنانه لحكايا مسك على ما تقدمه من خدمات جليلة للفن بجميع مجالاته، وأضاف” التنظيم رائع، والحضور لهذا العام أكثر من سابقه، حكايا مسك تتطور كل عام بشكل سريع وملحوظ”.

أما بالنسبة لجناح (ميزو33) والذي يهتم بالفن التشكيلي والفنون البصرية المعاصرة، فقد كانت هذه المشاركة الثانية لهم في حكايا مسك، وقد أشادوا بدور الفعالية في تعزيز نجاح مشروعهم الذي يستهدف تطوير المواهب الفنية، وطالبوا أن تشهد السنوات المقبلة مساحة أكبر لجميع المهتمين بالرسم والفن التشكيلي بشكل عام.

بدورها، اشادت الفنانة التشكيلية نجلاء آل مغيرة بمكتسبات المشاركة في (حكايا مسك) والتي تتضمن تبادل الخبرات بين الفنانين واللقاء مع الزوار، ورأت أن هذه الفعالية قدمت الكثير في سبيل النهوض بالفن في المملكة، وأضافت “سعيدة جدًا للمشاركة في (حكايا مسك) فقد اثبتت أنها أقرب للجمهور من غيرها”

“أرفض أي مشاركة أخرى في معارض خارجية، إلا في حال وجود تنظيم يفوق ما تقدمه لنا حكايا مسك” هذا ما قاله الفنان إبراهيم عبدالرحمن صاحب ركن (هيم آرت) المختص بفن الخط الحر، وأضاف أن التجربة كانت أكثر من رائعة، متمنياً أن يتمكن عدد أكبر من الزوار والمهتمين من الحضور والاستفادة.

يشار إلى أن (حكايا مسك) تقام بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، وذلك بهدف على استقطاب الشباب واكتشاف مواهبهم وتنميتها والإسهام في تحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة في مختلف المجالات.

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