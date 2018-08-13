13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مكتب “الحريري” يرد على ادعاءات حجب المملكة تأشيرات “حج”
﻿

مكتب “الحريري” يرد على ادعاءات حجب المملكة تأشيرات “حج”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عدم صحة الادعاءات التي جرى تداولها حول حجب المملكة تأشيرات الحج التي تقدم بها الرئيس الحريري وتيار المستقبل.

وقال المكتب بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية إن كل ما يُشاع ويجري تداوله عارٍ عن الصحة، وإن المملكة تكرّمت بتخصيص التأشيرات المطلوبة لمكتب الرئيس الحريري، إلى جانب تأشيرات إضافية أخرى، جرى إعلانها من السفارة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.