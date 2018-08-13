13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هدف”: إعفاء مستفيدي “حافز” من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد.. وإيداع المخصص المالي الخميس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عدم إلزام المستفيدين من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز” بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الصندوق أن ذلك يتضمن الفترة من يوم غدٍ الثلاثاء 14 أغسطس ولمدة 14 يومًا.

وأكد “هدف” أن المخصص المالي لشهر ذي القعدة سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين الخميس المقبل.

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