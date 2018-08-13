13 أغسطس 2018 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة شقيقة أمير الكويت‎ الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم الإثنين، الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، التي توفيت عن عمر يناهز 74 عاماً.

والشيخة فريحة هي شقيقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأرملة الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، سيوارى جثمان الفقيدة الثرى صباح غدٍ الثلاثاء 14 أغسطس 2018م.

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