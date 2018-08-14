14 أغسطس 2018 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إدارة غزل المحلة المصري تكشف حقيقة ما تردد عن شراء الوليد بن طلال النادي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت إدارة نادي غزل المحلة المصري أنها لم تستقبل أي عرض من مستثمر خليجي أو مصري لشراء النادي، نافية صحة ما يجري تداوله بشأن شراء الأمير الوليد بن طلال النادي بالمشاركة مع مستثمر مصري.

ونفى رئيس النادي إبراهيم صادق تقدم أي رجل أعمال بعرض استثمار أو شراء للنادي، مضيفًا أن ما تردد عن شراء الأمير الوليد النادي مجرد شائعة، هدفها إغراق النادي وإخراج اللاعبين عن تركيزهم، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي ناقش فكرة إنشاء شركة استثمارية لدعم النادي.

فيما شدد نائب رئيس النادي أيمن والي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، على أن ما قيل عن شراء الأمير الوليد النادي حديث عارٍ من الصحة تمامًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبًا على الفريق الذي بدأ موسمه الكروي بالفوز في أول مبارة في الدوري.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية، أنباءً عن شراء الأمير الوليد بن طلال نادي غزل المحلة بالمشاركة مع مستثمر مصري.

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