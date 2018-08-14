13 أغسطس 2018 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات” تواصل عملها لـ”الحالات الطارئة” خلال إجازة عيد الأضحى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها ستستمر في تقديم الخدمات للمستفيدين، الذين لديهم حالات طارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أن الحالات الطارئة والضرورية هي التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي، لافتاً إلى أن إدارات الجوازات في المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية، فستظل تعمل على مدار الساعة.

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