الملحقية السعودية بكندا تعمل خلال إجازة العيد لإنهاء طلبات ومعاملات المبتعثين

أنحاء – متابعات :-
أكدت الملحقية الثقافية بكندا أن فريقها المكلف بالرد على استفسارات المبتعثين والتعامل مع طلبات التذاكر وتقديم أي احتياجات أو مساعدات لهم، يعمل على مدار الساعة ولن يكون هناك توقف لعمل الفريق خلال عطلة عيد الأضحى.
ونشرت الملحقية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بريدها الإلكتروني، بالإضافة لأرقام هواتفها للتواصل معها.
وكان وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم المشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش، أعلن إعفاء المبتعثين في كندا من شرط أميز 100 جامعة للانتقال إليها، فيما أعلنت جامعات أمريكية تمديدها فترة القبول استثنائيا للطلبة السعوديين العائدين من كندا، وبعضها حدد فترة التمديد بـ15 يوماً.
نرجو الإحاطة بأن الفريق المكلف بالرد على استفسارات المبتعثين
والتعامل مع طلبات التذاكر وأي احتياجات أخرى لهم يعملون على مدار الساعة لخدمة
المبتعثين ولن يكون هناك أي توقف في العمل خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك.
وكل عام وانتم بخير ،،
— الملحقية – كندا (@SaudiBureau) August 13, 2018