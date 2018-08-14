الملحقية السعودية بكندا تعمل خلال إجازة العيد لإنهاء طلبات ومعاملات المبتعثين

نرجو الإحاطة بأن الفريق المكلف بالرد على استفسارات المبتعثين

والتعامل مع طلبات التذاكر وأي احتياجات أخرى لهم يعملون على مدار الساعة لخدمة

المبتعثين ولن يكون هناك أي توقف في العمل خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك.

وكل عام وانتم بخير ،،

— الملحقية – كندا (@SaudiBureau) August 13, 2018